Fenerbahçe başvuruda bulunmuştu, TFF soruşturma başlattı

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü de 19-0 mağlup ettiği maçların hayatın olağan akışına ters olduğunu bildirmiş ve Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için TFF'ye başvurmuştu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin talebi üzerine harekete geçen TFF kurulları, söz konusu maçlar hakkında soruşturma başlattı.

TFF'nin soruşturmayı kısa süre içinde tamamlayıp açıklama yapması bekleniyor.

ABB FOMGET ligin bitimine 1 hafta kala +5 averajla Fenerbahçe'nin önünde lider konumda.

Fenerbahçe ligin son haftasında Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. ABB FOMGET ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm maçların başlaması saati 14:00 olarak belirlendi.