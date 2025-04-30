Fenerbahçe başvuruda bulunmuştu, TFF soruşturma başlattı

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe başvuruda bulunmuştu, TFF soruşturma başlattı

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, en büyük rakibi ABB FOMGET'in oynadığı 2 maçta aldığı sonuçların ‘hayatın olağan akışına ters olduğu’ gerekçesi ile soruşturma başlatılmasını istemişti. TFF, söz konusu maçlarla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü de 19-0 mağlup ettiği maçların hayatın olağan akışına ters olduğunu bildirmiş ve Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için TFF'ye başvurmuştu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin talebi üzerine harekete geçen TFF kurulları, söz konusu maçlar hakkında soruşturma başlattı.

TFF'nin soruşturmayı kısa süre içinde tamamlayıp açıklama yapması bekleniyor.

ABB FOMGET ligin bitimine 1 hafta kala +5 averajla Fenerbahçe'nin önünde lider konumda.

Fenerbahçe ligin son haftasında Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. ABB FOMGET ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm maçların başlaması saati 14:00 olarak belirlendi.

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