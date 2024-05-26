Fenerbahçe bayrağını tabuta sardılar. İmamı da önlerine katıp sokak sokak gezdiler

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Fenerbahçe bayrağını tabuta sardılar. İmamı da önlerine katıp sokak sokak gezdiler

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig’in 38. ve son haftasında aylardır süren düğüm çözüldü.

Konyaspor deplasmanından 3-1’lik bir zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar 102 puana ulaşarak Süper Lig’deki 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

İstanbulspor karşısında 6-0’lık dev bir skorla galip gelen Fenerbahçe ise 99 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Ezeli rakibi geçerek alınan bu şampiyonluk sonrası yüz binlerce taraftar sokaklara inerken ilginç görüntülerde ortaya çıktı.

Şırnak’ta Fenerbahçe bayrağını bir tabuta saran Galatasaraylı gençler imam kıyafeti giydirdikleri bir kişiyi de alarak sokak sokak gezdi.

Antalya’da ise arabasının üstüne yine Fenerbahçe bayraklı bir tabut koyan taraftarlar aynısını yaptı.

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