Fenerbahçe Beko 100 sayıyı geçti Türkiye Kupasını aldı!

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

FARK AÇILDI

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO 104 BEŞİKTAŞ FİBABANK 81

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan 4

1. periyot: 27-19

Devre: 58-40

3. periyot: 82-60