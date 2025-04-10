Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanından zaferle çıktı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu oldu.
Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 77-89 kazandı.
Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.
Salon: SAP Garden Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6
Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango
1. Periyot: 13-28
Devre: 31-46
3. Periyot: 52-68
Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)