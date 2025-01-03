Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-76

EuroLeague Normal Sezon 18'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Maça Anadolu Efes etkili başlasa da Fenerbahçe Beko oyuna denge getirdi ve ilk periyot 24-24 sona erdi. İkinci periyotta iki takım da etkili oyununu sürdürse de Fenerbahçe Beko son 4 saniye kala Pierre'in üçlüğüyle ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. Üçüncü periyotta sarı-lacivertliler oyun üstünlüğünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-56'lık skorla önde kapattı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko 84-76'lık skorla İstanbul derbisinin kazananı oldu.

TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk derbisine yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi.