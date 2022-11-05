﻿Dimitris Itoudis: 30 milyonu temsil ediyoruz, pes etmek yok

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 6. haftasında deplasmanda Barcelona’ya 81-80 mağlup oldu.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Başantrenör Dimitris Itoudis, çarpıcı ifadeler kullandı.

Itoudis, şunları söyledi:



"Öncelikle Barcelona’yı tebrik ediyorum. Biz çok iyi başladık ama ikinci çeyrekten itibaren onlar daha istekliydi. Oyuncularımızı çok daha iyi savundular. Üçüncü çeyrekte de sayı atamadık. Alışık olduğumuz şekilde üçlüklerimizi atamadık ama başka bir yol bulduk. Bütün takım oynadı. Benchten gelen Melih, Şehmus, Metecan katkıda bulundu. Maçın boyutunu değiştirdiler. Performansımız muhteşem değildi ama maça tutunmayı başardık. Pes etmedik, bizim lügatımızda kesinlikle pes etmek yoktur. 30 milyon taraftarı temsil ediyoruz. Karakter çok önemli. Biz onları temsil ediyoruz. O yüzden pes etmek yok. Bazı detaylar var bugün, o da bize ders oldu. Önümüzde hem lig, hem de EuroLeague açısından çok uzun bir maraton var."

