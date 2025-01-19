Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı devirdi

Basketbol Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Potadaki dev derbide kazanan taraf 81-95'lik sonuçla sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 15 maçta 14 galibiyetle lider tamamladı. Galatasaray ise bu sonuçla 10 galibiyette kaldı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN

Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi. 2’nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı.

ikinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3’üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric’le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

MAÇIN EN SKORERİ SERTAÇ ŞANLI

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.