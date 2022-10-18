18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe Beko farklı kazandı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 22:33
Takip Et

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Lyon Asvel'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko farklı kazandı
+
Aa
-

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon kozlarını paylaştı. Mücadele 84-63'lük skorla temsilcimizin galibiyetiyle sonuçlandı.

EuroLeague'e hızlı başlayıp 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında ise Maccabi Tel Aviv'i mağlup etmişti.

PERİYOTLAR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 25-19 Asvel Lyon

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-36 Asvel Lyon

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 65-46 Asvel Lyon

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84-63 Asvel Lyon

Kanarya, EuroLeague'de önümüzdeki maçta Valencia'yı konuk ederken, Asvel Lyon'da Maccabi Tel Aviv deplasmanında boy gösterecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
2
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
3
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
5
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
7
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak
﻿Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak
﻿Dışişleri Bakanlığı personeli siyah kıyafet giyip iş bırakacak
﻿Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
﻿Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
﻿Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
﻿ Elazığ'da deprem
﻿ Elazığ'da deprem
﻿ Elazığ'da deprem
﻿ABD Başkanı Joe Biden, kürtajı yasaklayan tasarıyı veto edecek
﻿ABD Başkanı Joe Biden, kürtajı yasaklayan tasarıyı veto edecek
﻿ABD Başkanı Joe Biden, kürtajı yasaklayan tasarıyı veto edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.