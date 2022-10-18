Fenerbahçe Beko farklı kazandı

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon kozlarını paylaştı. Mücadele 84-63'lük skorla temsilcimizin galibiyetiyle sonuçlandı.
EuroLeague'e hızlı başlayıp 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında ise Maccabi Tel Aviv'i mağlup etmişti.
PERİYOTLAR
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 25-19 Asvel Lyon
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-36 Asvel Lyon
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 65-46 Asvel Lyon
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84-63 Asvel Lyon
Kanarya, EuroLeague'de önümüzdeki maçta Valencia'yı konuk ederken, Asvel Lyon'da Maccabi Tel Aviv deplasmanında boy gösterecek.
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