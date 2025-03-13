Fenerbahçe Beko EuroLeague'deki 20. galibiyet aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti.

20. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sezon bitimine 5 maç kala iç saha avantajını garantilemek için önemli bir adım daha attı.

FENERBAHÇE BEKO 92 LDLC ASVEL 82

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Guduric 9, McCollum 10, Colson 10, Hayes-Davis 8, Sertaç Şanlı 9, Baldwin 15, Melli 9, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Bango 8, Birch

LDLC ASVEL: Lee 7, Jackson, Lighty 5, Lauvergne 20, Sako 10, Harrison 3, Ajinca 3, De Colo 13, Roberson 11, Black 2, Bentil 8

1. Periyot: 30-23

Devre: 49-44

3. Periyot: 70-60