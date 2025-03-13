Fenerbahçe Beko EuroLeague'deki 20. galibiyet aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti.
20. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sezon bitimine 5 maç kala iç saha avantajını garantilemek için önemli bir adım daha attı.
FENERBAHÇE BEKO 92 LDLC ASVEL 82
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: Guduric 9, McCollum 10, Colson 10, Hayes-Davis 8, Sertaç Şanlı 9, Baldwin 15, Melli 9, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Bango 8, Birch
LDLC ASVEL: Lee 7, Jackson, Lighty 5, Lauvergne 20, Sako 10, Harrison 3, Ajinca 3, De Colo 13, Roberson 11, Black 2, Bentil 8
1. Periyot: 30-23
Devre: 49-44
3. Periyot: 70-60