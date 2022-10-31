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Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100-88 yendi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 21:35
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Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı devirdi

Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun bulduğu basketlerle etkili başladı ve ilk üç dakikada 7 sayılık (2-9) fark yakaladı. Daha sonra Motley, Guduric ve Calathes'la sayılarla üreten Fenerbançe Beko, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Son bölümde McCollum, Jaylon Marcus Brown ve Vittorio Brown'un üçlükleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 8 sayı farkla üstün tamamladı: 18-26.

İkinci periyoda sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı kapatan Fenerbahçe Beko, devre bitimine 5.5 dakika kala 5 sayılık üstünlük yakaladı: 35-30. Çeyreğin son bölümü ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve skor tabelasında üstünlük sürekli el değiştirdi. İzmir ekibi, bitime 1 dakika kala 5 farklı üstünlük yakalayan sarı-lacivertlilere Kenan Sipahi ile McCollum'un sayılarıyla yanıt verdi. Devreye 49-49 beraberlikle girildi.

Maçın üçüncü periyodunda Fenerbahçe Beko, etkili bir oyun sergileyip, rakibiyle farkı açtı. Özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve Hayes Davis'in sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde karşılaşmadaki en yüksek farklı (16) yakalayan sarı-lacivertliler, bu üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar sürdürdü. Bu çeyrekte, her iki ekibe de sportmenlik dışı ve teknik fauller çalındı, oyuncular arasında sürtüşmeler yaşandı. Üçüncü çeyrek, 17 sayılık fark bulan Fenerbahçe Beko'nun 83-66 üstünlüğüyle bitti.

Son periyotta ev sahibi ekip, oyun ve skor üstünlüğünü korudu. Wilbekin ile Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı çift hanelerin altına düşürmeyen ve 100 sayı bulan Fenerbahçe Beko, rakibi Pınar Karşıyaka'yı 12 sayı farkla, 100-88 mağlup etti.

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