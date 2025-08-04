Fenerbahçe Beko NBA yıldızını resmen duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko NBA yıldızını resmen duyurdu!

Fenerbahçe Beko, NBA'de son olarak New Orleans Pelicans forması giyen Brandon Boston Jr. ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 28 Kasım 2001 doğumlu Birleşik Amerikalı oyuncu Brandon Boston Jr. ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 1.98 boyundaki Boston Jr, hem guard hem de forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Basketbol kariyerine NCAA takımlarından Kentucky Wildcats ile başlayan Boston, 2020-21 sezonunda 25 maçta 11.5 sayı, 4.5 ribaund, 1.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayarak dikkat çekti. Bu performansın ardından 2021 NBA Draft’ına katıldı.

CLIPPERS VE PELICANS'TA OYNADI

NBA’de Memphis Grizzlies tarafından 51. sıradan draft edilen genç oyuncu, draft gecesi Los Angeles Clippers’a takaslandı. NBA kariyerinde ilk üç sezonu Clippers formasıyla geçiren Boston Jr., 2024-25 sezonunu ise New Orleans Pelicans’ta tamamladı.

2024-2025 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Pelicans formasıyla 42 maça çıkan Boston Jr., ortalama 23.6 dakika süre alarak 10.7 sayı, 3.2 ribaund, 2.2 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine imza attı. Dört sezonluk NBA kariyerinde ise toplam 147 maça çıkan genç oyuncu, 7.5 sayı, 2.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

G-LEAGUE’DE DE FORMA GİYDİ

NBA’in yan ligi G-League’de de süre alan Brandon Boston Jr., Ontario Clippers ve Birmingham Squadron ekiplerinde de forma giydi.

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