Fenerbahçe Beko NBA yıldızını resmen duyurdu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 28 Kasım 2001 doğumlu Birleşik Amerikalı oyuncu Brandon Boston Jr. ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 1.98 boyundaki Boston Jr, hem guard hem de forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Welcome to our family, Brandon Boston Jr! ????????#YellowLegacy pic.twitter.com/C2evYwzjDe