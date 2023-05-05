Fenerbahçe Beko Olympiakos'u devirdi, seriyi eşitledi

Turkish Airlines EuroLeauge'de Play-Off serisinin dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 73-69 galip ayrıldı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.
HEDEF FINAL FOUR
3 galibiyete ulaşan takım adını Final Four'a yazdıracak.
Serinin beşinci maçı 9 Mayıs'ta Pire'de Olympiakos'un ev sahipliğinde yapılacak. Karşılaşmanın kazananı adını Final Four'a yazdıracak.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 48-49 Olympiakos
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiakos