Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'e talip

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Frutti Extra Bursaspor'un başarılı forveti Onuralp Bitim'in talipleri artmaya başladı. Sözleşmesinde EuroLeague çıkış maddesi de bulunan Onuralp, bu sezon EuroCup'ta da harikalar yarattı. Onuralp, 18.1 sayı, 3.8 ribaund ve 3.2 asistlik ortalamalar tutturdu.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek konusunda koç Dimitris Itoudis ve ekibinin tercihlerine yönelmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerin, Bursasporlu yıldız için devreye girmeyi planladığı öğrenildi.

Ayrıca Onuralp'i uzun yıllar formasını giydiği Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Valencia'nın da renklerine bağlamak için hamleler yapacağı ifade edildi.