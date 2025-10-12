Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı konuk etti.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Sarı Lacivertliler, yalnızca 2. çeyrekte yeterli performans ortaya koyamadı. Buna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi 87-73'lük farklı sonuçla maçı kazandı.

Hafta içi EuroLeague'de Kızılyıldız'a kaybederek üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, Karşıyaka galibiyetiyle birlikte Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda moral buldu.

Fenerbahçe Beko iki gün sonra EuroLeague'de BC Dubai'yi ağırlayacak. İkinci deplasmanından da galibiyet çıkaramayan Karşıyaka ise Süper Lig'de haftaya evinde Anadolu Efes'i konuk edecek.