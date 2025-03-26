Fenerbahçe Beko son saniye üçlüğü ile kazandı! 13 sayı geriden geldiler

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.

Fenerbahçe ilk 6 sırayı garantileyerek adını doğrudan Play-Off’a yazdırdı.

Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Alanı'ndan ayrılırken "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, tempoyu artırarak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol’a savunmada istediği direnci gösteremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-44’lük skorla gitti.

Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlandı: 84-71

Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye Nigel Hayes'ın kaydettiği üçlük atışı ile mağlup etti ve maç 101-100 sona erdi.