Fenerbahçe'nin Almanya zaferi: Bayern Münih'i devirdi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 74-62 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-19, ilk yarıyı da 40-34 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte 59-46'lık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, maçı 74-62 kazanmayı başardı.
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