Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

  • Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
  • Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO'YA GALİBİYETİ GETİREN OYUNCULAR

Fenerbahçe Beko'da McCollum 10, Nigel Hayes 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 6, Birch 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu 1 ve Hall 5 sayılık katkı sağladı. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçı galibiyetle tamamlayan isim oldu.

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDEN İSTATİSTİKLER

Bahçeşehir Koleji'nde ise Smith 6, Şehmus Hazer 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7 ve Göktuğ Baş görev aldı. Takımın başantrenörü Dejan Radonjic maçı yönetti.

PERİYOTLARIN SONUÇLARI

    1. Periyot: 22-7 (Fenerbahçe lehine)
  • Devre: 49-25 (Fenerbahçe lehine)
    1. Periyot: 70-38 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.

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