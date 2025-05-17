Fenerbahçe Beko Vasilije Micic için kolları sıvadı! Tek engel ütopik maaş talebi

Euroleague'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko da tıpkı futbolda olduğu gibi kadrosunu güçlendirmek için şimdiden harekete geçti.

Sarı-lacivertliler'in basketbol takımının, daha önce ülkemizde Anadolu Efes'te de forma giyen Vasilije Micic ile ilgilendiği öğrenildi.

VASILIJE MICIC'İN FENERBAHÇE BEKO'DAN İSTEDİĞİ MAAŞ YÜKSEK!

NBA'de sezonu Phoenix Suns'ta tamamlayan Sırp oyun kurucunun istediği maaşın ise 6 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki yıldız oyun kurucu için anlaşma zemini arayacak.