Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in play-off programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in play-off programı belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in, ilk iki maçının takvimi açıklandı.

Normal sezonu 2. sırada tamamlayan ve play-off'ta Real Madrid-Paris Basketbol maçının galibiyle eşleşecek sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmayı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe Beko, play-in'den sonra belli olacak rakibini 22 Nisan Salı ve 24 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te konuk edecek.

Play-off'ta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'la eşleşen Anadolu Efes ise ilk iki maçı Atina'da oynayacak. 22 Nisan ve 24 Nisan'da OAKA'da oynanacak karşılaşmalar, TSİ 21.30'da başlayacak.

Play-off'un diğer eşleşmelerinde ise Monaco, Barcelona'yı 23 ve 25 Nisan'da evinde ağırlayacak. Play-in'den sonra rakibi belli olacak normal sezonun lideri Olympiakos ise ilk 2 maçını Pire'de 23 ve 25 Nisan'da yapacak.

Serilerde 3 galibiyete ulaşan takımlar, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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