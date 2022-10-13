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Pierria Henry NBA yolcusu

29 yaşındaki oyuncu, NBA takımlarından Houston Rockets ile sözleşme imzaladı

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:48
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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Pierria Henry'nin yeni adresi belli oldu.

Pierria Henry NBA yolcusu
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Pierria Henry'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, NBA ekiplerinden Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giydi.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 28 maça çıkan Henry, 7 virgül 9 sayı ve 4 virgül 2 asist ortalaması yakaladı.

Sezon sonu sarı lacivertli takımdan ayrılan Birleşik Amerikalı oyuncu, Yaz Ligi'nde Washington Wizards'da oynadı.

Houston Rockets'ın Henry'i Gelişim Ligi'ne göndermesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncunun Avrupa hakları ise Fenerbahçe Beko'da bulunuyor.

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