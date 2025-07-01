Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı! NBA ekibine imza attı

Fenerbahçe Beko forması ile hem 2025 EuroLeague zaferi yaşayan hem de EuroLeague Finaller MVP'si olan Nigel Hayes-Davis'in yeni durağı belli oldu.

ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'nin yıldız oyuncusu Amerika'ya ve NBA'e geri dönüyor.

2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Amerikalı yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı.