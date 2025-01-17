Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 4. galibiyet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de üst üste 4. galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti.

EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86'lık devirdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 14’üncü galibiyetini alırken, konuk ekip 11’inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

EuroLeague’in 22’nci hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekibi Zalgiris’i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleye “Zagars, Guduric, Colson, Hayes-Davis, Birch” ilk 5’iyle başladı. Konuk Zalgiris ise “Francisco, Giedraitis, Brazdeikis, Butkevicius, Birutis” ilk 5’iyle sahada yer aldı.

12 SAYI FARKLA KAZANDI

Mücadeleye Brazdeikis’in isabetli atışlarıyla başlayan Zalgiris, ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçerken, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Molanın ardından fark 10 sayıya kadar çıksa da Fenerbahçe, farkı 3’e indirdi ve ilk periyot konuk ekibin 20-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyodun bitmesine 4 dakika kala Zalgiris, Smailagic’in üst üste attığı 11 sayı ile farkı 11’e çıkardı: 26-37. Zalgiris, soyunma odasına 47-34 önde gitti. Üçüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 8 sayıya indirdi: 45-53.

521307.jpg

Periyodun devamında da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son çeyrek öncesi farkı 6’ya düşürdü: 62-68. Son periyoda Guduric’in 3 sayılık isabetleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 68-68 eşitliği yakaladı. Maçın sonuna 7 dakika kala Hayes-Davis ile 3 sayılık isabet bulan Fenerbahçe, öne geçti: 73-71. Fenerbahçe, Colson’ın 3 sayılık isabetiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 81-72. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, maçı 12 sayılık farkla 98-86 kazandı.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS 98-86

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carlos Cortes, Igor Dragojevic

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 6, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 15, Hall 8, Guduric 20, Zagars 11, Colson 7, Birch 2, Pierre

ZALGIRIS: Walker IV 9, Francisco 16, Brazdeikis 12, Giedraitis 7, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Butkevicius 4, Ulanovas 6, Sirvydis, Birutis, Lekavicius

1’İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 34-47

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

5 FAUL: Dk. 38.05 Alen Smailagic (Zalgiris)

Son Haberler
Sait Karafırtınalar transfer istiyor
Sait Karafırtınalar transfer istiyor
Bırakınız zehirlesinler bırakınız öldürsünler!
Bırakınız zehirlesinler bırakınız öldürsünler!
Daha kaç kişi ölecek?
Daha kaç kişi ölecek?
Vatandaşlık ve Milliyetçilik
Vatandaşlık ve Milliyetçilik
Atatürk’ten ders alın…
Atatürk’ten ders alın…