Fenerbahçe Beko'dan flaş transfer!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko'dan flaş transfer!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko flaş bir transfere daha imza atabilir. Sarı-lacivertliler, NBA'nin yıldız oyuncularından Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna katabilir.

Geçtiğimiz sezon tarihinin 2. EuroLeague kupasını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşarak unutulmaz bir sezon geçirmişti. EuroLeague'de şampiyonluk ünvanını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosunu güçlendirmek için rotasını NBA'e çevirdi.

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

d.jpg

Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...

Fenerbahçe Beko, NBA'de son olarak Chicago Bulls forması giyen Talen Horton-Tucker ile anlaşmak üzere.

Talen Horton-Tucker'ın NBA'de istediği anlaşmayı sağlayamaması halinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçtiGalatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Herkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktıHerkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktı

Hakan Çalhanoğlu Inter'de hedef oldu!Hakan Çalhanoğlu Inter'de hedef oldu!

Son Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim