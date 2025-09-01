Fenerbahçe Beko'dan flaş transfer!

Geçtiğimiz sezon tarihinin 2. EuroLeague kupasını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşarak unutulmaz bir sezon geçirmişti. EuroLeague'de şampiyonluk ünvanını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosunu güçlendirmek için rotasını NBA'e çevirdi.

Fenerbahçe Beko, NBA'de son olarak Chicago Bulls forması giyen Talen Horton-Tucker ile anlaşmak üzere.

Talen Horton-Tucker'ın NBA'de istediği anlaşmayı sağlayamaması halinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

