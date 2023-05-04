‘Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague play-off maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile karşılaşacağı serinin dördüncü maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

‘Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague play-off maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final 4. maçında Yunanistan ekibi Olympiakos’u ağırlıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma 5 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te S Sport ve TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET PEŞİNDE
Dördüncü maç öncesi, eşleşmede 2-1 geride bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko için yarın oynanacak mücadelede tek hedef galibiyet. Saha ve seyirci avantajını bu kez kullanmak zorunda olan sarı lacivertli ekibin adını yarı finale yazdırabilmesi için kalan iki maçtan da galibiyetle ayrılması gerekiyor. Turnuvanın en kaliteli kadrolarından birine sahip olan ve normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos karşısında her saniyesi nefes kesecek bu kritik mücadele TV+ ekranlarından canlı yayınla basketbol severlerle buluşacak.

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