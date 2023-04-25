Fenerbahçe Beko'nun play-off maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final eşleşmesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Final Four yolundaki bu kritik mücadeleler, S Sport ve S Sport2 ekranlarında TV+ ile sporseverlerle buluşuyor.

3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM ADINI FINAL FOUR'A YAZDIRACAK

Avrupa basketbolunun en önemli takımlarından biri olan ve normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile Final Four için mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvadaki tecrübesiyle fark yaratmak istiyor. Kaliteli isimlerden kurulu kadrosu ve EuroLeague Şampiyonu apoletiyle parkeye çıkacak olan sarı lacivertli ekip, Kaunas biletini almak için mücadele edecek. Fenerbahçe Beko – Olympiakos eşleşmesi TV+'da ekrana gelecek.

TV+ Sport/S Sport2 kanalı canlı yayın takvimi

26 Nisan Çarşamba / S Sport2 21:45

Olympiakos – Fenerbahçe Beko

28 Nisan Cuma/ S Sport2 21:30

Olympiakos – Fenerbahçe Beko

3 Mayıs Çarşamba/ S Sport2 20:45

Fenerbahçe Beko - Olympiakos