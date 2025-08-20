Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE KARŞISINDA İLK 11’DE BAŞLIYOR.
Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
Benfica’nın ilk 11’i:Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.