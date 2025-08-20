Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz devi Benfica’yı Kadıköy’de ağırlıyor

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE KARŞISINDA İLK 11’DE BAŞLIYOR.

Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica’nın ilk 11’i:Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

