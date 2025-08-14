Fenerbahçe-Benfica maçlarının programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Eşleşmede oynanacak olan 2 maçın günleri ve saatleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'u toplamda 6-4'lük skorla eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Benfica olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu.

Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı 20 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de sahasında oynayacak. Rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'de oynanacak.

