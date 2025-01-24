Fenerbahçe berabere kaldı Mourinho’ya tepki yağdı: Etkisizliğini gösteriyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile kendi evinde golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertliler, 5 oyuncusundan yoksun çıktığı maçta aldığı beraberlikle play off umutlarını son maça bıraktı.

Sarı lacivertliler, Fransız ekibine karşı savunmada etkili bir oyun sergileyerek fazla pozisyon vermedi. Ancak yapılan yorumlarda hücumdaki etkisizliğe dikkat çekilirken Teknik Direktör Mourinho’ya tepki yağdı.

Spor yazarları, beraberliğin iki takımın da istediği bir sonuç olduğunu belirtirken, hücumdaki düşük performans “Mourinho’nun klasik yetersizliği” olarak görüldü.

Spor yazarlarının maça ilişkin yorumları şöyle:

Gürcan Bilgiç (Fotomaç): "Bir gün önce Mourinho eksik oyunculardan on bir kişilik bir takım saydı. Sadece sakatlıklar değil, UEFA'ya bildirilen listenin de eksikleri vardı onların arasında. Nerden bakarsanız yanlış planlamanın eseri olan, genç Yusuf'u Lyon gibi sert maçta üçlü defansın önemlisi yapan maç geldi karşımıza. Szymanski ile Osayi kanatlardan sorumlu. Yani; ikinci yarı Fransızların Fenerbahçe'yi mahkum ettiği "beşlinin" parçası da oldular. İlk yarıdaki "hükmün", ikinci 45'e taşınmaması, Mourinho takımının bu seneki klasik yetersizliği aslında. Rakip baskı yaptı, pasla çıkamadılar, uzun oynadılar, onlar da kapıp topu tekrar geldiler üstlerine. Skorun beraberlikte kalması aslında iki takımın da istediği gibi. Bir kazaya uğramadan son maçta işi çözmek cepte kalsın modeli."

Engin Verel (Akşam): "Fenerbahçe'nin ilk yarıda attığı 8 şutta hiç isabet kaydedememiş olması sanırım Mourinho'nun bu bölgedeki etkisizliği görmesine neden olur. Onlar 3 şutta 1 isabet kaydederken biz 8'de sıfır çektik. Gol atabilmek için haliyle önce kaleyi tutturmak gerekir. 78. dakikaya gelene kadar da bu böyle devam etti. Bu dakikada Fred serbest vuruştan 8'inci isabetsiz şutu attı. Lyon ise aynı dakikada 5'I isabetli 10 şut atmıştı. Bu tablo Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki etkisizliğini net şeklide gösteriyor. Hızlı hücum ve duran top planı da işlemedi. Son 10 dakikadaki 2 cılız şutla da maçı tamamladık. Kötünün iyisi diye teselli olabiliriz."

İlker Yağcıoğlu (Takvim): "Maçtan önce Mourinho, alınacak 2 puanın UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek için yeterli olduğunu söylemişti. Yani Lyon karşısında Kadıköy'de beraberlikle ayrılmak hoca için sıkıntı değildi. Sahada böyle oynayan bir Fenerbahçe gördük. İşin savunma tarafında özellikle 45 dakikada oldukça başarılı ve rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı sahada gerçekten. Ama işin ofansif tarafındaysa orta sahanın solunda olan Szymanki dışında Fenerbahçe'de üretken oyuncular yoktu. İrfan Can Kahveci ve Tadic top bizdeyken çok etkisiz kaldılar... Mourinho'nun maçla ilgili planı tuttu. Son maçta alınacak 1 puan Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura taşıyacak."

Uğur Meleke (Hürriyet): "Bu maçtan Fenerbahçe’nin çıkarabileceği iki ders vardı bence:

-Sarı lacivertlilerin transferde iki stoper alması doğru karar. Çağlar bire birde etkili ama pozisyon almada çağ dışı. Sürekli geri kaçıyor ve takım boyunu uzatıyor. Djiku yeni yıla çok ağır başladı. Genç Yusuf’sa en iyisiydi Fenerbahçe’nin.

Mourinho yeni yılda uygulamaya başladığı 3-4-1-2 formasyonunda sanırım ısrar edecektir. Ama bu formasyon sahada Dzeko varken ve bağlantıyı sağlarken işe yarıyor. Dzeko sahada olmadığında akışkanlık kısıtlanıyor."

Halil Özer (Milliyet): "Futbolda bir kural vardır; yenemiyorsan yenilmeyeceksin... Fenerbahçe de bunu yaptı... İyi oynamadı ama kontrollü de elden bırakmadı... Grupların bitimine bir maç kala bu bir puan belki de ilk 24’e kalmasını sağlayacak... O yüzden ben önemli puan olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda Çok az pozisyon verdi ve o pozisyonlarda da kaleci İrfan Can başarılıydı. Rakip üstün gibi gözüktü ama tek bir net pozisyonu yoktu. Hep cılız ve cansızdı. Fenerbahçe kanatları çok iyi kullanamadı. Tadiç ve İrfan Can son derece etkisiz bir günündeydi. Ancak Fransızlar Fenerbahçe’yi iyi incelemiş. Örneğin Tadiç’e maç boyunca tek bir adım attırmadılar. Özelliklerini kullanmasına izin vermediler. İkinci yarı Fred müthiş oynadı. Amrabat yine tutuktu. Maximin girince takımımız biraz hareketlendi. Hatta Dzeko ile net bir golü kaçırdı. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu maçın hakkı birer puandı. O da oldu."

Ömer Üründül (Sabah): "Fenerbahçe iki puan kaybedince playoff şansını son maça bıraktı. İlk yarıda taraftarın da büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertli futbolcular hırslı ve mücadeleciydiler. İlk 10 dakikada yoğun tempo ve baskı vardı. Bu bölümde İrfan Can iki pozisyonda pas vermeyi tercih etse belki de skor avantajı yakalanabilirdi. 60. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin nefesi yetti. Ondan sonra takım yoruldu. Son yarım saatte zaman zaman rakip kale tehdit edilse de Lyon'un atakları çok daha tehlikeliydi. Sonuçta puanlar paylaşıldı."