Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi İngiliz basınında… Mourinho ve Solskjaer’in yıllar önceki kavgası yeniden gündemde

Süper Lig bu hafta dev bir derbiye sahne olacak. Yarın akşam oynanacak mücadelede Fenerbahçe Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler, dev mücadelede ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Siyah beyazlılar ise derbide galip gelerek ligi 3’ncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için play off oynama hedefi için mücadele edecek.

Yarın akşam Kadıköy’de oynanacak derbi maçı İngiliz basınının da gündeme geldi. The Sun gazetesinde çıkan haberde iki takımın teknik direktörleri Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in arasındaki rekabete dikkat çekildi. Daha önce Premier Lig’de Manchester United’ı çalıştıran iki teknik adam, Mourinho’nun Tottenham’ı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya gelmişti. İngiliz basınında çıkan yazıda, iki teknik adamın yıllar sonra karşı karşıya geleceğinin altı çizildi.

Haberde derbi maçında çok sayıda drama yaşanmasının beklendiği vurgulanırken iki teknik adamın hedefleri için galibiyete olan ihtiyaçları gözler önüne serildi.

YILLAR ÖNCEKİ KAVGAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Karşılaşmaya 1 gün kala İngiliz basınında çıkan haberde iki teknik adamın Premier Lig’deki söz düellosu yeniden gündeme getirdi. Manchester United’ın Tottenham’ı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Solskjaer, maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demişti.

Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanmıştı.

MOURİNHO-SOLSKJAER REKABNETİNDE SON DURUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı.



Bu müsabakalarda her iki teknik adam da ikişer kez kazandı. 1 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Mourinho idaresindeki Tottenham'ın, Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşma, rekabette alınan en farklı galibiyet olarak ön plana çıkıyor.

YENİDEN PREMİER LİG’E DÖNEBİLİRLER Mİ?

Öte yandan The Sun’da yer alan haberde Mourinho ve Solskjaer’in yeniden Premier Lig’de takım çalıştırma ihtimalleri de masaya yatırıldı. Haberde Norveçli teknik adamla ilgili “Solskjaer'in potansiyel olarak Premier Lig'de oynayabileceği bir kulüp önermek kolay olmayabilir, ancak Cardiff'teki performansı, onun iddialı bir Championship ekibi için bir seçenek olabileceğini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Mourinho’nun Premier Lig’de yeniden çalışma ihtimalini değerlendiren İngiliz gazetesi, Chelsea’nin eski oyuncusu Joe Cole’un “Jose hala bir yönetici olarak bir dahi. Hala potansiyeli var. Onu Premier Lig'de tekrar görmeyi çok isterim. Gişe rekorları kırıyor. Bir şey kazanmak istiyorsanız, gideceğiniz kişi Mourinho'dur” şeklindeki sözlerini yeniden gündeme getirdi.