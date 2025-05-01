Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler son antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Süper Lig’in 34’üncü haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, koordinasyon, çabukluk programları ve iki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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