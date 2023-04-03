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Derbiyi Galatasaraylı taraftar da izledi. Beşiktaş'ın attığı gollere sevindi

Pazar günü oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti. Derbiyi Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar ile izleyen Galatasaray taraftarı gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:20
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Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini G.Saraylı da izledi

Derbiyi Galatasaraylı taraftar da izledi. Beşiktaş'ın attığı gollere sevindi
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin kazananı 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Goller Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar'dan geldi. Fenerbahçe'nin iki sayısı ise Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

G.SARAY'LI TARAFTAR DA SEVİNDİ
Derbiyi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'lı taraftarların aynı evde izlemesi ve gol sonrası sevinçleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'nin attığı gole sadece Fenerbahçeli taraftarlar sevinirken, Beşiktaş'ın golüne Galatasaraylı taraftarın da sevinmesi dikkatleri üzerine çekti.

 

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