Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika... 4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı 2 Mayıs Cuma, 3 Mayıs Cumartesi, 4 Mayıs Pazar ve 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig’de 34. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

2 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 Mayıs Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir FK: Ali Yılmaz
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak

5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

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