Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.
