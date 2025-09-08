Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Kaynak: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ne zaman oynanacağı açıklandı. Ezeli rakipler, 24 Eylül Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.

