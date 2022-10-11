﻿4 büyüklerin borcu dudak uçuklattı: İşte en borçlu kulüp

Türk futbolunun 4 büyükleri sezona transfer yarışı yaparak girdi ama bu yarış borçlarının da inanılmaz seviyelere yükselmesine yol açtı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar lira oldu.
Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere 4 büyüklerin futbol şubelerinin borçları şöyle:
Fenerbahçe: 6.25 milyar lira
Beşiktaş: 5.61 milyar lira
Galatasaray: 5.24 milyar lira
Trabzonspor: 3.6 milyar lira
Toplamda 20.7 milyar liraya ulaşan borcun euro karşılığı ise 1 milyar 150 milyon euro oldu.
Dört büyükler geçen sezonu ise 3.16 milyar lira zararla kapatmışlardı.
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