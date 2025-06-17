Fenerbahçe- Beşiktaş maçında ortalık karıştı: Ataşehir'de yüksek tansiyon

Fenerbahçe Beko, şampiyonluk serisinin ilk maçında Beşiktaş Fibanka'yı 94-76 yendi. Sarı lacivertliler seride 1-0 öne geçerken karşılaşmaya Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticilerinin yaşadığı tartışma damga vurdu.

ALIMPIJEVIC SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın üçüncü periyordunda Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic eliyle mola işareti yaptı. Hakemlerin molayı vermesinin ardından Alimpijevic mola almadığını belirterek masaya itiraz etti. Tartışmanın uzamasından sonra hakem Beşiktaş koçuna teknik faul verdi. İlk yarıdan da bir teknik faulu bulunan Dusan Alimpijevic sahayı terk etmek zorunda kaldı.

ORTALIK KARIŞTI

Beşiktaş koçunun soyunma odasına gitmesinden sonra pota arkasında bulunan Beşiktaşlı yöneticiler ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında laf atışması başladı. Karşılıklı edilen sözler sonrası Beşiktaş basketbol yöneticisi Özkan Arseven kendisine küfür edildiğini söyleyerek polise şikayette bulundu. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, Burak Kızılhan, Hulusi Belgü ve Ahmet Ketenci olayların yaşandığı yere gelerek duruma müdahale etti. Bu sırada Sertaç Komşuoğlu, Beşiktaşlı yöneticilere tepki göstererek "Bana neler yapıldı sizen salonda. Anama küfredildi. By-pass olmuş kızıma küfrettiler" dedi. Beşiktaşlılar ise "Bize laf edeceğine tribünlere söyle" diyerek Komşuoğlu'na yanıt verdi. Fenerbahçeli yöneticilerin çabasıyla tribünler yatışırken polis Beşiktaşlı yöneticilere küfür eden taraftarları salondan çıkardı.

ARSEVEN: KOMSUOĞLU HOLİGANLARI KORUDU

Olaylı geçen maçın ardından Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'na sitem eden Arseven, "Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrünü, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir" dedi.