Fenerbahçe Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği maçta VAR hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens.

Fenerbahçe Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda yalnız bırakmak istemiyor. Beşiktaş ise Avrupa yolunda kazanmak istiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7.dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında oluşan karambolde son olarak top kaleci Mert'te kaldı.

13.dakikada Masuaku'nun serbest vuruşu az farkla auta gitti.

26.dakikada Oğuz Aydın'ın ortasına Talisca'nın kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı.