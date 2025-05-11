Fenerbahçe bin pişman: 10 milyon euroluk fatura

Fenerbahçe'de cevabı en çok merak edilen iki soru var; Başkan Ali Koç seçime gidecek mi? Jose Mourinho takımın başında kalacak mı? İşte tam bu noktada stratejik bir savaş yaşanıyor. Başkan Koç, bir yıl daha sözleşmesi olan Portekizli hocayla 'İstikrar' vurgusu yaparak devam edeceklerini açıklarken, "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz" diyerek de açık kapı bıraktı. Mourinho ise Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" yanıtını verdi.

JOSE MOURINHO KOVULMADAN AYRILMAK İSTEMİYOR!

Mourinho'nun şu anda beklediği şeyin yeni bir takım değil, oyunu kendi şartlarına göre kurmak olduğu konuşuluyor. Taraflar sessizliğini korurken perde arkasında güçlü bir diplomasi savaşı yürütülüyor. Ali Koç bir yandan taraftarın nabzını tutarken, Portekizli hoca ise kendi kariyer tahtasında en doğru hamleyi yapmaya çalışıyor. Mourinho, kovulmadan bir takıma imza atmak istemiyor. Fenerbahçe yönetimi ise 15 milyon euroyu bulan tazminatı ödemeye sıcak bakmıyor.

TARAFTAR MILAN SKRINIAR'I İSTİYOR

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı stoper Skriniar, takımı savunmakla kalmıyor, skor da üretiyor. Son haftalarda golleriyle ön plana çıkan tecrübeli yıldız, taraftarın sevgilisi durumunda. Başkan Ali Koç, "Skriniar bir lider. Onun gibi 4 oyuncu daha alacağız" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirmişti. Taraftar da 30 yaşındaki oyuncunun bir an önce transferinin bitirilmesini ve gelecek sezon da onu izlemek istediğini her fırsatta belirtiyor.

DIEGO CARLOS'TAN AĞIR FATURA

Skriniar'da hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Diego Carlos için büyük pişmanlık yaşıyor. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu. Senelik 4 milyon euro maaş kazanan futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.