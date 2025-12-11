Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu belirledi.
FENERBAHÇE'DEN EN-NESYRI VE AMRABAT'A DAVET
Aday kadroya Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu En-Nesyri ile birlikte Real Betis'te kiralık olarak forma giyen trecrübeli orta sahası Soyfan Amrabat çağrıldı.
FAS MİLLİ TAKIMI KADROSU
Fas Milli Takımı'nın Afrika Kupası aday kadrosu şöyle:
Munir El Kajoui, Yassine Bounou, El Mehdi Al Harrar, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Abdelhamid Aït Boudlal, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui, Anas Salah-Eddine, Oussama Targhalline, Sofyan Amrabat, Ismael Saibari, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannous, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Chemsdine Talbi, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Abderrsamad Ezzalzouli, Eliesse Ben Seghir, Youssef Belammari, Hamza Igamane.
AFRİKA KUPASI TARİHİ
Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında yaklaşık bir ay sürecek. FIFA'dan gelen son kararla birlikte turnuvaya davet alan oyuncular, milli takım kamplarına en geç 15 Aralık'ta katılmış olacak.