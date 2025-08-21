Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Salzburg'dan sağ kanat Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayan sarı lacivertliler bir yandan Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için görüşmeleri sıklaştırırken bir yandan da orta saha için temaslarını sürdürüyordu.

West Ham United'ın Meksikalı 6 numarası Edson Alvarez için kulüple anlaşan sarı lacivertliler oyuncuyu da ikna etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Alvarez, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a gelecek.

???????????? EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️????????



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

Kiralık olarak takıma katılacak oyuncunun 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.

ÖZEL | Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 21, 2025

2023 yazında Ajax'tan 38 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki Alvarez geçen sezon West Ham Untied formasıyla 31 maça çıkmış, 1 de asist yapmıştı.