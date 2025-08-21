Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Premier Lig yıldızını bugün İstanbul'a getiriyor. 27 yaşındaki orta saha sarı lacivertlilerin teklifini kabul etti.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Salzburg'dan sağ kanat Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayan sarı lacivertliler bir yandan Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için görüşmeleri sıklaştırırken bir yandan da orta saha için temaslarını sürdürüyordu.

West Ham United'ın Meksikalı 6 numarası Edson Alvarez için kulüple anlaşan sarı lacivertliler oyuncuyu da ikna etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Alvarez, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a gelecek.

Kiralık olarak takıma katılacak oyuncunun 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacak.

2023 yazında Ajax'tan 38 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki Alvarez geçen sezon West Ham Untied formasıyla 31 maça çıkmış, 1 de asist yapmıştı.

