Fenerbahçe bitmeyen göz ağrısı için masada!

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Fenerbahçe bitmeyen göz ağrısı için masada!

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp, yerine daha iyi bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeniden Alexander Sörloth geldi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmekte kararlı. John Duran ve Jonathan David gibi yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine bir dönem Trabzonspor'un formasını da giyen Alexander Sörloth geldi.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den fazla süre alamadığı için ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcü, Fenerbahçe ile dirsek temasında.

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FENERBAHÇE ALEXANDER SORLOTH İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyle bir menajer aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede transferin maliyeti ve şartları masaya yatırıldı.

Taraftarlar, Kulüpler Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Turnuva bittikten sonra Fenerbahçe'den yeni bir atağın gelmesi bekleniyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Sörloth'un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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