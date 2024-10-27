Fenerbahçe - Bodrum maçına Atatürk damga vurdu. Tüyler diken diken oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Bodrum maçına Atatürk damga vurdu. Tüyler diken diken oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Bodrum FK'yı maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarı Cumhuriyet'in 101. yılına özel Atatürk koreografisi hazırladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe taraftarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı.

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Cumhuriyet'in 101. yılına özel yapılan koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görselleri kullanıldı.

Öte yandan kullanılan pankartta 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK futbolcuları, "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla sahaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, ''Cumhuriyet ateşi 101 yıldır kalbimizde!" yazan tişörtle ısındı.

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