Fenerbahçe, Bodrum'a gidiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Bodrum'a gidiyor

Sarı lacivertli takım Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla da tamamladı. Bu antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam Bodrum’a gidecek.

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