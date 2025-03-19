Fenerbahçe, Bodrumspor'a hazırlanıyor

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Bodrumspor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

BODRUMSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam etti. Futbolcular günü dar alanda hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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