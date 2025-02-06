Fenerbahçe bombaları bir bir patlatıyor! Zehra Güneş ve Hande Baladın

Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen milli smaçör Hande Baladın'ın transferi konusunda Hande'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından yeni adresi de şekillenmeye başladı.

2 TRANSFER BİRDEN

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı. Transferin resmileşmesi sonrasında Hande Baladın 2010'da altyapısından girdiği Eczacıbaşı'ndan tam 15 yıl sonra ayrılacak.

'ZEHRA GÜNEŞ TRANSFERİ ZOR'

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu Zehra Güneş transferi için ise; "Beklemede kalın dedim 'bitti' demedim. Zehra konusu net değil, zor." yorumunda bulundu.

SON DERBİYİ ECZACIBAŞI KAZANDI

Hande Baladın son oynanan Fenerbahçe maçında ilk 6'da yer almamış ilk setin sonunda oyuna girmişti. Hande diğer setlerde oynarken Eczacıbaşı sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Hande müsabakayı 3 sayı ile tamamlamıştı.

HANDE: ECZACIBAŞI'NDA SON SENEM AMA...

Hande Baladın daha önce transferle ilgili şunları söylemişti: Eczacıbaşı'da son senem ama açıkçası şu anda buna konsantre olmuyorum. Çünkü burada kendi hedeflerim ve kazanmak istediğim kupalar var. O yüzden bu tarafa çok odaklanmadan sahadaki performansıma odaklanmaya çalışıyorum. Eninde sonunda bir yerle anlaşacağım. Belki de Eczacıbaşı ile devam edeceğim. Hala belli değil. Çok fazla haber çıkıyor. Hiçbirinin aslı yok açıkçası."

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

2013-2014 sezonundan itibaren turuncu-beyazlı formayı giyen ve geçmişte Galatasaray ile Sarıyer Bld. Spor takımlarında da oynadı.

1997 doğumlu ve 190 cm. boyundaki Baladın’ın kariyerinde Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızla Tokyo 2020 ve Paris 2024’te iki kez Olimpiyat deneyimi yaşayan tecrübeli smaçörün kulüp kariyerinde ise 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yer alıyor.