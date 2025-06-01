Fenerbahçe bombayı patlattı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe bombayı patlattı! Yeni transfer İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, geleceğe yatırım transferlerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, son olarak anlaşmaya vardığı 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DEN GELECEĞE YATIRIM TRANSFERİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Kanarya'nın, genç oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

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ALTIN AYAKKABISI VAR

Senegalli sol kanat oyuncusu, Generation Foot akademisinde yetişti. Hızı, driblingi ve gol yeteneğiyle Sadio Mane'ye benzetiliyor. Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

Diouf, bu turnuvada altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

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