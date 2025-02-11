Fenerbahçe Brezilyalı oyuncunun transferini son anda iptal etti! İşte nedeni

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Fenerbahçe Brezilyalı oyuncunun transferini son anda iptal etti! İşte nedeni

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde gündeme gelen Gabriel Suza’yı transfer etmeyi son anda vazgeçti. Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle imzayı atmadı.

Fenerbahçe, Gabriel Souza transferini iptal etti. Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'num sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı.

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

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