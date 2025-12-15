Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u evinde 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Archie Brown ve Jhon Duran'ın ikinci yarıda sakatlık yaşayarak oyundan çıkmaları endişelere sebep olmuştu.

NOW Spor'da iki yıldız oyuncunun da yaşadığı sakatlığı açıklayan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Jhon Duran'ın oyundan çıkma sebebi, geçtiğimiz günlerde ayağını kesti. Ayağındaki yaradan dolayı çok fazla acı çekti. Archie Brown da sert bir darbe aldı. Darbeden sonra devam edemedi." dedi.

Fenerbahçe'nin yapılacak son tetkiklerin ardından iki oyuncuyla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.