Fenerbahçe bu sezon 6. kez tekrarladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün aldığı 3 puanla ligde son 5 haftaya girilirken iddiasını sürdürdü. Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan Kanarya, bugün de bu durumu tekrarladı.

GERİYE DÜŞTÜ AMA KAZANDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sezon 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü.