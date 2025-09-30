Fenerbahçe bu transferi bekliyor! 30 milyon euro kasaya girebilir

Real Madrid’de bu sezon parlayan genç yıldız Arda Güler, Avrupa’nın transfer gündeminden düşmüyor.

PREMIER LİG DEVLERİNİN TRANSFER LİSTESİNDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Newcastle United ve Tottenham, 19 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listelerine ekledi. Özellikle Arsenal’in resmi teklif için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

REAL MADRİD’İN ARDA GÜLER KARARI

Eflatun-beyazlıların ise Arda Güler’i satmaya sıcak bakmadığı, genç futbolcunun bonservis bedelini 150 milyon Euro seviyesinde belirleyeceği kaydedildi. Bu rakam, Avrupa’da ses getiren en yüksek değerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE’YE DEV PAY

Arda Güler’in 2023 yazında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferinde sarı-lacivertliler sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkını elinde tutmuştu. İspanyol devinin Arda’yı 150 milyon Euro bandında satması halinde, Fenerbahçe’nin kasasına 30 milyon Euro’ya yakın bir gelir girmesi bekleniyor.

LA LIGA'DA 7 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en çok konuşulan yeteneklerinden biri haline geldi.