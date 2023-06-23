Fenerbahçe bugün açıklayacak

Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün toplanacak ve merakla beklenen kararını açıklayacak.

Fenerbahçe bugün açıklayacak

Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün toplanacak.

Toplantıda teknik direktör konusunda son kez görüş alışverişi yapılacak. Alınacak kararın da bugün açıklanması bekleniyor.

Başkan Ali Koç, yerli hoca ile çalışma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" demişti.

Koç ve yöneticilerin İsmail Kartal ismi üzerinde durdukları belirtildi.

Toplantının ardından İsmail Kartal isminin açıklanacağı öğrenildi.

Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

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